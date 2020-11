Strajk Kobiet podał skład Rady Konsultacyjnej. Zapowiedziano kolejne protesty

Piątek 29 października był kolejnym dniem protestów po wyroku TK zaostrzającym prawo aborcyjne. Największą manifestację pod hasłem „Marsz na Warszawę” zorganizowano w stolicy. Według nieoficjalnych informacji na ulice wyszło nawet 80-100 tysięcy strajkujących. Strajk Kobiet zapowiedział kolejne protesty. W poniedziałek 2 listopada, podobnie jak w minionym tygodniu, planowana jest blokada polskich miast. Blokowane mają być ronda, ulice, skrzyżowania oraz wjazdy i wyjazdy do miast. Organizatorki informują, że będzie to zarówno blokada samochodowa, jak i piesza. Planowana godzina rozpoczęcia to 16.



Rada Konsultacyjna Strajku Kobiet - skład



Strajk Kobiet powołał również Radę Konsultacyjną złożoną z ekspertów i aktywistów, która ma ujednolicić i reprezentować postulaty protestujących. – Rada ma pracować nad tym, żeby zebrać, uporządkować i przedstawić głosy masowych protestów oraz opracować ścieżki wyjścia, ścieżki doprowadzenia do tego, żebyśmy przestali być w bagnie, jeżeli chodzi o tak naprawdę wszystkie sfery życia publicznego – powiedziała Marta Lempart z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Aktywistka podała także wstępny skład rady nie wykluczając, że dojdą do niej kolejne osoby:

Michał Boni

Beata Chmiel

Paweł Kasprzak

Danuta Kuroń

Barbara Labuda

Robert Hojda



Monika Płatek

Piotr Szumlewicz

Jacek Wiśniewski

Mirka Makuchowska

Bożena Przyłuska

Dorota Łoboda

Katarzyna Krzyżanowska

Sebastian Słowiński

Kinga Łozińska

Dominika Lasota

Nadia Oleszczuk



Strajk Kobiet - postulaty



W trakcie konferencji prasowej aktywistki stwierdziły m.in. że pieniądze mają być zabrane kościołom oraz TVP i przeznaczone na ochronę zdrowia. Przedstawiły także szczegółowo swoje postulaty.



Główne postulaty przedstawione przez Radę Konsultacyjną:

Skończenie z „piekłem kobiet” – oprócz aborcji, chodzi tu także o kwestię przemocy, alimenty Wspieranie osób LGBT Tworzenie świeckiego państwa, w tym usunięcie religii ze szkół Służby państwowe mają pozostać służbami państwowymi, a nie partyjnymi „Prawdziwe instytucje, prawdziwi rzecznicy” Zaradzenie katastrofie klimatycznej Zaradzenie katastrofie w ochronie zdrowia związanej z pandemią Poprawa edukacji Rozprawienie się z bojówkami „faszyzującymi” „Odśmieciowienie” rynku pracy Reanimacja psychiatrii Prawdziwe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami „Stop propagandzie i dezinformacji”

