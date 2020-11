Prof. Środa: Marta Lempart to Lech Wałęsa dzisiejszych czasów

– W tej chwili przeżywamy naprawdę niewiarygodny karnawał. Na to, co przyniosą protesty, należy jeszcze poczekać. Rządy wielu partii złożyły się na to, że kobiety od roku 1989 były regularnie marginalizowane, odbierano im prawa a kompromis aborcyjny nie był zupełnie respektowany – powiedziała na antenie TVN24 prof. Magdalena Środa. Zdaniem filozofki wola PiS, aby uczynić z kobiet przedmioty tortur i trumny, wydaje się już czymś tak aberracyjnym, że po prostu każdy zdrowo myślący powinien zareagować. – Młodzież ruszyła. Ruszyła ławą nie tylko w obronie praw kobiet, w obronie praw człowieka, ale również przeciwko tym, którzy coraz mocniej urządzają w Polsce władzę autorytarną i fundamentalistyczną – stwierdziła. Dodała, że w jej opinii Marta Lempart, jedna z organizatorek protestów, jest Lechem Wałęsą dzisiejszych czasów.

Środa: Prawo do aborcji pokazuje stosunek państwa do kobiety

– Katolicy niechaj kształtują swoje sumienia zgodnie z zasadą poszanowania życia od poczęcia i uznania świętości zarodka. Natomiast ci, którzy nie są tego wyznania albo są osobami niewierzącymi, niechaj kształtują swoje życie według zasad, które obowiązują całą Europę – mówiła prof. Środa. W jej opinii prawo do aborcji to jest taka soczewka, w której przegląda się stosunek państwa do kobiety. – Jeśli kobieta ma to prawo, to znaczy, że państwo traktuje ją jako pełnowartościową obywatelkę, która może o sobie stanowić, jest odpowiedzialna za swoje własne macierzyństwo – oceniła.

Marta Lempart – kim jest?

Marta Lempart jest aktywistką społeczną i jedną z liderek Ogólnopolskiego Strajku Kobiet oraz Międzynarodowego Strajku Kobiet. Z wykształcenia jest prawniczką. W latach 2008–2010 pracowała w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz jako dyrektorka Wydziału Programowania i Realizacji Zadań w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest współautorką ustawy o języku migowym. Prowadzi firmę budowlaną, której jest prezesem. Zajmowała się również zawodowo lobbingiem i legislacją w sektorze pozarządowym. W 2015 roku angażowała się w protesty KOD. Bez powodzenia startowała w wyborach samorządowych na prezydenta Wrocławia w 2018 roku oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku (z listy Wiosny Roberta Biedronia). Jest zdeklarowaną lesbijką.

