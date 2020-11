Łepkowska atakuje PO. „Kraj płonie a wy siedzicie cichutko w mysiej dziurze”

Od kilku dni na ulicach polskich miast organizowane są protesty po wyroku TK zaostrzającym prawo aborcyjne. Na manifestacjach pojawiali się posłowie opozycji m.in. Lewicy, PO, a także Szymon Hołownia. Zdaniem Ilony Łepkowskiej działania opozycji w obecnej sytuacji w naszym kraju są niewystarczające. „Gdzie jesteście wy, jej prominentni działacze? Podobno jesteście główną siłą opozycyjną. Więc gdzie jest wasz głos, a przede wszystkim - gdzie jest wasz pomysł na wyjście z sytuacji, w której znalazł się nasz kraj? Siedzicie w domach i oglądacie z rodzinami seriale na Netflixie?” - pytała scenarzystka.

Łepkowska do PO: Dlaczego nie próbujecie skonsolidować opozycji w chwili, gdy PiS-owi ostro spada poparcie?

„Kraj płonie, Kaczyński z towarzystwem łopatą dokłada do ognia, na ulicach setki tysięcy ludzi, Żandarmeria Wojskowa i bojówki nazioli, a Wy siedzicie cichutko w mysiej dziurze. Dlaczego nie próbujecie skonsolidować opozycji w chwili, gdy PiS-owi ostro spada poparcie? Przeciągnąć na swoją stronę Gowina? Dogadać się z PSL-em a nawet i z Czarzastym?” - zastanawiała się Ilona Łepkowska.

Łepkowska: Wstyd mi, że głosowałam na PO

W dalszej części swojego wpisu stwierdziła, że działania PO nie są przypadkowe. „Bo gdyby się to przypadkiem udało musielibyście wziąć odpowiedzialność za kraj i wziąć się wreszcie do roboty. A wam się po prostu nie chce zakasać rękawów i zapieprzać, żeby naprawić to wszystko, co PiS spieprzył. Tak Was te 8 lat rządów zmęczyły, że wcale nie chcecie znów mieć władzy. A do tego teraz pandemia, demonstracje, orzeczenie Trybunału - o kurczę, chłopaki i dziewczyny, ile tego sprzątania, normalnie stajnia Augiasza, ile wysiłku, trzeba będzie wstawać rano, podejmować jakieś decyzje, brać na klatę trudne rozstrzygnięcia. Po c**j nam to? W końcu nie po to szliśmy do polityki, żeby rządzić, no nie? Tylko po to, żeby czasem w TVN 24 pogadać, zwołać jakąś konferencję prasową w Sejmie, z której nic nie wyniknie” - oceniła.

Ilona Łepkowska przyznała również, że jest jej wstyd, że od wielu lat głosowała na PO.

