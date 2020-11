Jarosław Kaczyński powinien zrezygnować? Najnowszy sondaż

Sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej” to odpowiedź na kryzys polityczny, jaki obecnie trawi nasz kraj. 22 października TK orzekł, że aborcja embriopatologiczna jest niezgodna z Konstytucją. Od tego czasu w Polsce trwają gwałtowne protesty społeczne, które oprócz krytyki wyroku, postulują również odejście PiS od władzy.

Jednym z najmocniej krytykowanych przedstawicieli władzy jest wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Fala krytyki prezesa PiS nabrała jeszcze większych rozmiarów po tym, jak wystosował on oświadczenie na temat protestów. Podczas wystąpienia mówił o nihilistycznych postawach demonstrantów, a także wezwał do obrony kościołów. Zdaniem strajkujących, hasła te były przyczyną eskalacji konfliktu i przyczynkiem do brutalnych zachowań na ulicach.

Sondaż IBRiS: Jarosław Kaczyński powinien odejść

71,5 proc. ankietowanych uważa, że prezes PiS powinien ustąpić z zajmowanych przez siebie stanowisk - wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”. Przeciwnego zdania jest 21,7 proc. ankietowanych, a 6,8 proc. nie ma zdania.

IBRiS przyjrzał się także rozkładowi głosów wg miejsca zamieszkania. Jak się okazuje, najbardziej niechętne wobec Kaczyńskiego postawy dominują w miejscowościach do 250 tys. mieszkańców.

Częściej negatywne zdanie o Jarosławie Kaczyńskim mają także kobiety i osoby młode. Nieco lepsze notowania prezes PiS ma w grupie osób starszych, choć i tam przeważają głosy, że powinien ustąpić ze stanowisk.

IBRiS informuje również, że biorąc pod uwagę dochody ankietowanych, Kaczyński ma największy odsetek przeciwników wśród osób najmniej zarabiających.

Nieco lepsze wieści dla prezesa PiS płyną jedynie z badania elektoratów. Wśród wyborców tej partii 38 proc. ankietowanych uważa, że Kaczyński powinien odejść. Z kolei 55 proc. twierdzi, że powinien pozostać na stanowiskach. 7 proc. ankietowanych wyborców PiS nie ma w tej kwestii opinii.

