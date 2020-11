Ministerstwo Zdrowia: Jest wniosek do prokuratury o wszczęcie postępowania ws. respiratorów

„W dniu 2 listopada 2020 r., w związku z nieuregulowaniem zaległych płatności przez kontrahenta – firmę E&K sp. z o.o., Ministerstwo Zdrowia wystąpiło do Prokuratorii Generalnej RP z wnioskiem o wszczęcie postępowania procesowego o zabezpieczenie i zapłatę” – poinformował Wojciech Andrusiewicz.

Niezależnie od tego śledztwo w sprawie zakupu respiratorów od lubelskiej firmy prowadzi także Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Jest to postepowanie dotyczące niegospodarności w Ministerstwie Zdrowia.

Zakup respiratorów

Przypomnijmy, że 14 kwietnia 2020 roku MZ zawarło z firmą E&K umowę na zakup 1 241 respiratorów. Resort dokonał przedpłat, w ramach których firma dostarczyła sprzęt za 9 milionów euro. Ponieważ nie dotrzymała terminów kolejnych dostaw, MZ odstąpiło od umowy, żądając zwrotu pozostałych pieniędzy.

Wojciech Andrusiewicz przekazał, że firma zwróciła 14 mln euro, deklarując, że pozostała część zostanie wpłacona do końca października. Ponieważ się tak nie stało, ministerstwo wystąpiło do prokuratury. „Zaległości, których dotyczy wniosek do Prokuratorii Generalnej to: 11,9 mln euro niezwróconych przedpłat oraz 3,6 mln euro kar umownych” – czytamy w komunikacie MZ.

Czytaj też:

Koronawirus. Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia. Zostało tylko 25 proc. wolnych respiratorów