Będzie zakaz wychodzenia z domu i przemieszczania się? Rzecznik rządu nie wyklucza

Piotr Müller był gościem Beaty Lubeckiej w Radiu Zet, gdzie zapytano go m.in. o zamknięcie cmentarzy na Wszystkich Świętych. Rzecznik rządu zaznaczył, że była to bardzo trudna decyzja. – To nasza rada epidemiologiczna przy rządzie wskazała na to, że ryzyko spotkań na cmentarzach jest bardzo wysokie – wyjaśnił.

Lockdown i zakaz przemieszczania się? Rzecznik rządu odpowiada

Rozmówca Lubeckiej wyraził także nadzieję, że wprowadzenie całkowitego lockdownu nie będzie konieczne. – Fakt, że w innych krajach Europy – Wielka Brytania, Francja, Portugalia – już do tego dochodzi, powoduje, że to pytanie nadal wisi w powietrzu – dodał.

Zdaniem Müllera „granicą bezpieczeństwa” w kwestii ewentualnego zarządzenia lockdownu jest liczba wykorzystanych łóżek dla pacjentów z COVID-19 oraz respiratorów. – Kiedy zostanie przekroczona granica, to od razu zapala się alarmowa lampka, która mówi o rozważeniu dalszych ograniczeń, jeśli chodzi o przemieszczanie się – wyjaśnił.

Strajk Kobiet ogłasza postulaty. Co na to Müller?

Rzecznik rządu został zapytany również o postulaty przedstawione przez Radę Konsultacyjną Strajku Kobiet. Zdaniem Müllera ich treść oraz „horyzont czasowy” wykluczają dialog, a mają na celu „podwyższenie emocji społecznych” . – Chyba już nawet przedstawiciele opozycji, widząc skład tej rady, coraz mniej poważnie zaczynają ją traktować – dodał.

