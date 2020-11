Senyszyn o Kaczyńskim: Zachowuje się jak szczur zapędzony do rogu

Joanna Senyszyn skomentowała trwające od kilkunastu dni demonstracje i odniosła się do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który apelował o obronę kościołów przed protestującymi. – Przecież musimy sobie uświadomić, że protestują kobiety, które w większości są katoliczkami, które raz rzadziej raz częściej, ale przecież chodzą do kościoła. A zatem Jarosław Kaczyński wzywa do obrony kościołów przed wiernymi. To paradoksalna sytuacja – oceniła posłanka, która do Sejmu dostała się z listy SLD.

Joanna Senyszyn: Kościół na tym się poślizgnie

Polityk goszcząca w „Onet Rano” zauważyła również, że według hierarchów kościelnych uczestniczenie w protestach jest grzechem. – Szkoda, że nie byli tacy stanowczy, jeżeli chodzi o pedofilię w Kościele. Sami są przestępcami, bo dokonują ukrywania przestępców – kontynuowała. – Myślę, że Kościół na tym się poślizgnie. Tak zresztą jak i rząd – dodała.

Zdaniem Senyszyn członkowie PiS oraz prezes tego ugrupowania nie spodziewali się takiej reakcji społecznej na wyrok TK. – Skoro kobiety zostały postawione pod ścianą to dokonały kontrataku i teraz i rząd i Kościół jest postawiony pod ścianą – podkreśliła. Posłanka stwierdziła także, że „Jarosław Kaczyński wyraźnie się przestraszył”. – Zachowuje się jak szczur w klatce zapędzony do rogu. Wie, że nie może się cofnąć, a zatem próbuje atakować – podsumowała.

