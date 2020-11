Biała Podlaska. Została zaatakowana, bo miała tęczową flagę? „Ty ku**o”

Historię pani Karoliny opisuje szczegółowo portal dziennikwschodni.pl. Kobieta uczestniczyła w strajkach kobiet w stolicy i chciała w miniony piątek wziąć udział w takiej demonstracji w Białej Podlaskiej, czyli mieście rodzinnym, do którego przyjechała w związku ze świętem Wszystkich Świętych. Godzinę przed oficjalnym rozpoczęciem protestu kobieta pojawiła się na miejscu. Towarzyszył jej kolega.

Biała Podlaska. Została zaatakowana, bo miała tęczową flagę?

– Miałam ze sobą tęczową flagę ze znakiem strajku kobiet – powiedziała kobieta w rozmowie z portalem dziennikwschodni.pl. – Kiedy szliśmy ulicą Zamkową srebrny golf zatrzymał się na pasach. W środku było ok. 5 mężczyzn. Krzyczeli: „Ty ku**o, puść tą flagę”. Poszliśmy dalej, nie zwracając na nich uwagi – dodała. Jak relacjonuje pani Karolina, sto metrów dalej samochód się zatrzymał, a z pojazdu wysiedli mężczyźni. – Zapytali, czy jestem za LGBT. Nie odpowiedzieliśmy im. Wtedy chcieli nas zaatakować, jeden wyrwał mi flagę. W trzech z nich wycelowałam gazem pieprzowym, który miałam w kieszeni – powiedziała kobieta.

Sprawą zajmuje się policja

Ostatecznie pani Karolinie i jej koledze nic się nie stało, a mężczyźni wycofali się. Kobieta zgłosiła sprawę na policję. Jak informuje dziennikwschodni.pl, prowadzone jest postępowanie w kierunku tzw. „kradzieży zuchwałej”. – Ten artykuł mówi o tym, że sprawca w sposób zuchwały podchodzi do ofiary i tutaj tak się zdarzyło. Panowie wysiedli z samochodu, niespodziewanie podeszli do dwóch osób, doszło do sprzeczki i szarpaniny – poinformowała podinspektor Beata Miszczuk z bialskiej komendy.

Czytaj też:

Eddie Hassell został śmiertelnie postrzelony. Aktor miał 30 lat