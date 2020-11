Trzaskowska chce placu Praw Kobiet w Warszawie. „Składamy wniosek do Rady Miasta”

Nie cichnie sprawa wyroku Trybunału Konstytucyjnego zaostrzającego prawo aborcyjne. Swój pogląd na temat zabiegów przerywania ciąży i protestów organizowanych przez Ogólnopolski Strajk Kobiet wyraziło wielu sportowców, aktorów i muzyków. Żona Rafała Trzaskowskiego zaproponowała, aby w Warszawie utworzyć plac Praw Kobiet.

„Potrzebujemy i chcemy, aby w Warszawie i w Polsce były miejsca, które będą nam przypominały, o co dziś walczymy. Dlatego w przyszłym tygodniu złożymy jako Fundacja Wspólnota Kobiet wniosek do Rady Miasta st. Warszawy o to, aby plac, który powstanie po rewitalizacji terenów pod PKiN, został nazwany placem Praw Kobiet” – zaproponowała Małgorzata Trzaskowska. „Dziewczyny, kobiety, jednoczmy się także w innych miastach i mniejszych miejscowościach – nadanie takiej nazwy to symbol (ale jaki ważny) tego, że jesteśmy samodzielne i same stanowimy o sobie, że jesteśmy równoprawnymi obywatelkami naszego kraju” – zaapelowała żona prezydenta Warszawy.

Trzaskowska wspiera Strajk Kobiet

Już wcześniej Trzaskowska zamieściła w sieci post, w którym poparła protesty po wyroku TK, który zaostrza prawo aborcyjne. Sama również pojawiała się na demonstracjach w stolicy. „Dajcie nam, kobietom, decydować o sobie. Jesteśmy mądre, rozważne i odpowiedzialne. Zaufajcie nam” – napisała żona prezydenta Warszawy na profilu na Instagramie. Do wpisu dołączyła zdjęcie ze swoją córką, na którym mają wypisane hasła „Wyrok na kobiety” oraz „Powiedz komuś”.