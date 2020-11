Zmieniają się zasady kwarantanny. Oto najważniejsze informacje

W poniedziałkowy wieczór opublikowano najnowsze rozporządzenie Rady Ministrów, które zmienia „rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”. Pismo z 2 listopada dotyczy przede wszystkim kwarantanny i wprowadza kilka modyfikacji.

Nowe zasady kwarantanny. Co się zmienia? Czy domownicy muszą poddać się kwarantannie?

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, osoby wykonujące zawód medyczny nie mają obowiązku poddania się kwarantannie. Z kolei domownicy osoby zakażonej muszą poddać się izolacji już od dnia, kiedy ich bliski uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Domownik ma odbywać kwarantannę do „7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje” . Jest to kwarantanna automatyczna, przez co sanepid nie będzie już wydawał oficjalnych decyzji.

W rozporządzeniu znalazła się także wzmianka o zasiłku opiekuńczym. Osoba ubiegająca się o takie świadczenie powinna złożyć wniosek, w którym poinformuje, że musi opiekować się dzieckiem lub członkiem rodziny skierowanym na kwarantannę. Podobnie ma się w przypadku pracowników objętych kwarantanną ze względu na COVID-19 potwierdzony u któregoś z domowników. Osoba ubiegająca się o wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy ze względu na przymusową izolację musi złożyć oświadczenie wraz z informacjami o dniu rozpoczęciu i zakończeniu kwarantanny, a także dane osoby zakażonej.

