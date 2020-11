Prezydencki kompromis aborcyjny trafił do komisji. Nagły zwrot w sprawie

Przypomnijmy, że 22 października Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja embriopatologiczna jest niezgodna z ustawą zasadniczą. Aborcji takiej dokonuje się wtedy, gdy płód jest ciężko uszkodzony.

Decyzja ta wywołała wielotysięczne demonstracje, które trwają nieprzerwanie od ponad tygodnia.

Prezydent Andrzej Duda zaproponował nowy kompromis aborcyjny

W odpowiedzi na konflikt społeczny prezydent złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy z 1993 roku. W ustawie z lat 90. dopuszcza się trzy sytuacje, kiedy kobieta może dokonać legalnej aborcji: gdy ciąża jest wynikiem gwałtu, gdy ciąża zagraża zdrowiu lub życiu matki, a także, gdy wystąpią ciężkie i nieodwracalne uszkodzenia płodu.

Niedawna decyzja TK całkowicie znosi ostatnią przesłankę. W myśl projektu prezydenta, przesłanka ta miałaby pozostać, ale w zmienionej formie. Zgodnie z jego propozycją, kobieta mogłaby poddać się aborcji wtedy, gdy zostaną wykryte letalne (śmiertelne) wady płodu.

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zajmie się projektem jeszcze dziś?

Projekt prezydenta wpłynął do Sejmu w piątek 30 października, we wtorek 3 listopada został z kolei skierowany do I czytania w komisjach.

Mają się nim zająć Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisja Zdrowia. Zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie Sejmu, pierwsza z nich miała zebrać się jeszcze dziś - o 16:00. Komisja Zdrowia ma natomiast obradować 6 listopada o 9:00.

Jak jednak poinformowano na kilka godzin przed rozpoczęciem spotkania komisji, posiedzenie odwołano. Chwilę wcześniej pojawiła się informacja, że nie odbędzie się również zaplanowane na 4-5 listopada posiedzenie Sejmu. Sejm ma się spotkać dopiero za dwa tygodnie – 18-19 listopada.

