Wraca spór o Konopnicką i jej orientację seksualną. Wszystko przez… Marsz Niepodległości

Mimo obostrzeń wprowadzonych w odpowiedzi na epidemię koronawirusa organizatorzy Marszu Niepodległości zapowiadają, że to wydarzenie odbędzie się zgodnie z planem. Marsz przejdzie ulicami Warszawy pod hasłem „Nasza cywilizacja, nasze zasady”. Wyruszy z ronda Dmowskiego o godz. 14:00 11 listopada.

Organizatorzy Marszu Niepodległości zapowiadają wydarzenie w mediach społecznościowych za pomocą plakatu, na którym roztrzaskiwana jest tęczowa gwiazda, a także grafiką z Marią Konopnicką. Jak przypomina Onet, pisarka przez wiele lat była w bliskiej relacji z malarką Marią Dulębianką.