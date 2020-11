Kuratorium zażądało wyjaśnień po strajku kobiet. Odważna odpowiedź dyrektora szkoły

„Mamy sygnały, że niektórzy nauczyciele namawiali uczniów do udziału w protestach. Naszym obowiązkiem jest natychmiastowa reakcja na takie informacje” – przekazało na Twitterze Ministerstwo Edukacji Narodowej. Resort zapowiedział także kontrole przeprowadzane przez kuratorów, którzy sprawdzą, czy w poszczególnych regionach miały miejsce wspomniane sytuacje i – jeśli do nich dochodziło – jak reagowali dyrektorzy placówek.

Jak podaje Onet, warszawska kurator oświaty Aurelia Michałowska napisała list do podległych jej szkół, w którym zaapelowała do osób odpowiedzialnych za zarządzanie placówkami o „pilne zdiagnozowanie sytuacji w szkole kierowanej przez Państwa oraz podjęcie stosownych działań wychowawczych”. Przypomnijmy – Michałowska kandydowała w wyborach parlamentarnych w 2019 roku z listy komitetu PiS.

Na dokument wystosowany przez kurator zareagował Marcin Konrad Jaroszewski, dyrektor XXX LO im. Jana Śniadeckiego w Warszawie. Jak przytacza Onet, dyrektor stwierdził, że uczniów spotkają „oczywiste wyrazy uznania dla (ich – red.) inicjatywy” oraz „pochwały za mądre i odpowiedzialne wzięcie udziału w aktualnych wydarzeniach życia społecznego i obywatelskiego”.