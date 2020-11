Nowe obostrzenia jeszcze dziś. Konferencja premiera w środę m.in. o „ograniczaniu kontaktów społecznych”

Pogarszająca się sytuacja epidemiczna w Polsce powoduje, że od kilku dni spodziewane są nowe obostrzenia, które mają powstrzymać łańcuch zakażeń koronawirusem. Szef KPRM w środowej audycji Rozgłośni Katolickich „Poranek Siódma 9 ” był pytany o termin ogłoszenia przez premiera kolejnych ograniczeń w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki będzie przedstawiał kolejne obostrzenia, kolejne decyzje, które będą ograniczały nasze funkcjonowanie, ograniczały też ilość kontaktów społecznych – zapowiedział Michał Dworczyk.

Szef KPRM podkreślił, że „dopóki nie ma skutecznej szczepionki, to najlepszym lekiem na epidemię jest sposób znany od starożytności, czyli izolacja, ograniczenie kontaktów międzyludzkich” . Dworczyk tłumaczył, że rząd robi wszystko, żeby nie doprowadzić do tzw. twardego lockdownu. – Rząd z jednej strony ma oczywiście podstawowy obowiązek jakim jest zadbanie o zdrowie i życie Polaków, z drugiej strony musimy myśleć o konsekwencjach gospodarczych tak daleko idących decyzji. Natomiast sytuacja rzeczywiście jest poważna – zaznaczył szef KPRM.

Nowe obostrzenia. Co to może być?

Jakie kolejne kroki są brane pod uwagę? Z przecieków po spotkaniu przedstawicieli części opozycji z premierem wynika, że szef rządu rozważa nawet ponowny twardy lockdown jak na wiosnę. Na razie mowa jest jednak także o innych, łagodniejszych scenariuszach.

Zamknięte galerie handlowe?

Chodzi m.in. o możliwość zamknięcia galerii handlowych, czy wprowadzenia ograniczeń w przemieszczaniu się. Portal Money.pl informował we wtorek, że nie ma zgody w rządzie co do dalszych ograniczeń w handlu. Wahać miał się sam premier Mateusz Morawicki. Wyłączanie kolejnych branż oznacza bowiem konieczność wprowadzenia pomocy dla poszkodowanych przedsiębiorców, na wzór wiosennych tarcz antykryzysowych. A to z kolei dalsze obciążenia dla budżetu.

Zakaz wychodzenia z domu?

Jeśli chodzi o ograniczenia w przemieszczaniu się, może dojść ponownie do sytuacji, gdy opuszczenie domu będzie możliwe tylko w związku z pracą, wizytą u lekarza bądź koniecznością dokonania zakupów. O takim rozwiązaniu jako możliwym wariancie wspominał na początku tygodnia rzecznik rządu Piotr Muller. Możliwe jest także zamknięcie szkół i przejście na naukę zdalną. Już teraz ograniczenia obejmują osoby po 70 roku życia i młodzież. Administracja ma obowiązek pracy zdalnej, a do pracodawców prywatnych premier apelował o wysłanie zatrudnionych osób na home office.

Czytaj też:

Rząd: Siłownie mogą działać, tylko na innych zasadach