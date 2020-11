Nowe obostrzenia jeszcze dziś. Konferencja premiera w środę m.in. o „ograniczaniu kontaktów społecznych”

Pogarszająca się sytuacja epidemiczna w Polsce powoduje, że od kilku dni spodziewane są nowe obostrzenia, które mają powstrzymać łańcuch zakażeń koronawirusem. Szef KPRM w środowej audycji Rozgłośni Katolickich „Poranek Siódma 9 ” był pytany o termin ogłoszenia przez premiera kolejnych ograniczeń w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki będzie przedstawiał kolejne obostrzenia, kolejne decyzje, które będą ograniczały nasze funkcjonowanie, ograniczały też ilość kontaktów społecznych – zapowiedział Michał Dworczyk.

Szef KPRM podkreślił, że „dopóki nie ma skutecznej szczepionki, to najlepszym lekiem na epidemię jest sposób znany od starożytności, czyli izolacja, ograniczenie kontaktów międzyludzkich” . Dworczyk tłumaczył, że rząd robi wszystko, żeby nie doprowadzić do tzw. twardego lockdownu. – Rząd z jednej strony ma oczywiście podstawowy obowiązek jakim jest zadbanie o zdrowie i życie Polaków, z drugiej strony musimy myśleć o konsekwencjach gospodarczych tak daleko idących decyzji. Natomiast sytuacja rzeczywiście jest poważna – zaznaczył szef KPRM.

Konferencja premiera

Rzecznik rządu podał później na Twitterze, że konferencję zaplanowano na godzinę 14. Premierowi towarzyszył będzie minister zdrowia Adam Niedzielski.

twitter

Nowe obostrzenia. Co to może być?

Jakie kolejne kroki są brane pod uwagę? Z przecieków po spotkaniu przedstawicieli części opozycji z premierem wynika, że szef rządu rozważa nawet ponowny twardy lockdown jak na wiosnę. Na razie mowa jest jednak także o innych, łagodniejszych scenariuszach.

Zamknięte galerie handlowe?

Chodzi m.in. o możliwość zamknięcia galerii handlowych, czy wprowadzenia ograniczeń w przemieszczaniu się. Portal Money.pl informował we wtorek, że nie ma zgody w rządzie co do dalszych ograniczeń w handlu. Wahać miał się sam premier Mateusz Morawicki. Wyłączanie kolejnych branż oznacza bowiem konieczność wprowadzenia pomocy dla poszkodowanych przedsiębiorców, na wzór wiosennych tarcz antykryzysowych. A to z kolei dalsze obciążenia dla budżetu.

Zakaz wychodzenia z domu?

Jeśli chodzi o ograniczenia w przemieszczaniu się, może dojść ponownie do sytuacji, gdy opuszczenie domu będzie możliwe tylko w związku z pracą, wizytą u lekarza bądź koniecznością dokonania zakupów. O takim rozwiązaniu jako możliwym wariancie wspominał na początku tygodnia rzecznik rządu Piotr Muller. Możliwe jest także zamknięcie szkół i przejście na naukę zdalną. Już teraz ograniczenia obejmują osoby po 70 roku życia i młodzież. Administracja ma obowiązek pracy zdalnej, a do pracodawców prywatnych premier apelował o wysłanie zatrudnionych osób na home office.

