Co z Marszem Niepodległości na 11 listopada? Jest komentarz premiera

Do Święta Niepodległości pozostał tydzień. Zgodnie z zapowiedziami prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Roberta Bąkiewicza, mimo pandemii i obostrzeń Marsz Niepodległości ma odbyć się jak co roku. Bąkiewicz stwierdził, że skoro policja nie interweniowała wobec protestujących po wyroku TK kobiet, to oczekuje podobnego braku działań ze strony służb 11 listopada.

Bąkiewicz zapewnił przy tym, że organizatorzy Marszu Niepodległości będą namawiać uczestników corocznego przemarszu ulicami Warszawy, by nosili maseczki i zachowywali wymagany dystans.

Premier o Marszu Niepodległości: Apeluję, powstrzymajmy się

To były zapowiedzi z końca października, a 4 listopada w trakcie konferencji prasowej rząd zapowiedział nowe obostrzenia od soboty 7 listopada, które jeszcze zaostrzają dotychczasowe rygory.

O Marsz Niepodległości w trakcie „częściowego lockdownu” był pytany w trakcie Q&A premier Mateusz Morawiecki. Jedna z internautek stwierdziła, że ludzie raczej nie zrezygnują z marszu, dlatego pytała, czy nie warto byłoby poprosić uczestników o utrzymanie dystansu.

– Nasze zalecenie jest jednakowe dla wszystkich. Przepisy obowiązują wszystkich. I dlatego bardzo proszę i apeluję o powstrzymanie się od tych marszów w tym roku. W przyszłym, mam nadzieję, koronawirusa już nie będzie i bardzo chętnie wtedy pójdę razem z innymi w Marszu Niepodległości, jak zrobiłem to w roku 2018 – odpowiedział premier.

