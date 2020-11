Mosbacher o „silnej i odpornej” demokracji. „Podziwiam Polskę”

– Nie zamierzam komentować polityki ani kwestii wewnętrznych w Polsce – powiedziała Georgette Mosbacher pytana o protesty osób niezadowolonych orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. Zdaniem ambasador Stanów Zjednoczonych fakt, że Polacy mogą publicznie mówić na temat istotnych dla nich spraw pokazuje „jak silna i odporna jest ich demokracja”.

Georgette Mosbacher o demokracji w Polsce: To coś, na co USA miały kilkaset lat

Piotr Kraśko zapytał dyplomatkę o rolę praw człowieka oraz rządów prawa w postrzeganiu naszego kraju za granicą, w tym w stosunkach polsko-amerykańskich. Zdaniem Mosbacher wspomniane rządy prawa „leżą u podstaw wszystkiego”. – Nie możemy liczyć na bezpośrednie inwestycje zagraniczne, jeżeli nie ma się pewności co do poszanowania umów, na których one są oparte – argumentowała.

Ambasador USA w Polsce podkreśliła, że jej kraj szanuje prawa człowieka niezależnie od orientacji danej osoby. – Chcemy wierzyć, że te właśnie wartości łączą nas z naszymi bliskimi sojusznikami takimi jak Polska, więc to były trudne czasy. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, Polska jest demokracją i hołduje wartościom demokratycznym – stwierdziła.

Gość TVN24 zaznaczył, że demokracja w Polsce ma dopiero 30 lat oraz zaznaczyła osiągnięcia naszego kraju od momentu upadku żelaznej kurtyny. – Choć są pewne kwestie, które należałoby czy to dopracować, czy też lepiej zdefiniować, jest to coś, na co Stany Zjednoczone miały kilkaset lat. Muszę przyznać, że podziwiam Polskę za to, jak ogromną drogę przebyła – podsumowała.

