Został wyrzucony z PO, teraz poparł Hołownię. Będzie wiceprzewodniczącym jego partii

Jacek Kozłowski od 2007 do 2015 roku był wojewodą mazowieckim. Od 2003 roku z kolei należał do Platformy Obywatelskiej, a po drodze zasłynął m.in. kierowaniem kampanii wyborczej Hanny Gronkiewicz-Waltz, która walczyła o fotel prezydenta Warszawy. Swoją przygodę z największym obecnie ugrupowaniem opozycyjnym zakończył w 2018 roku, kiedy to wykluczono go za oskarżanie władz PO o manipulacje podczas wyborów w regionie. Teraz dołączył do partii Szymona Hołowni.

Jacek Kozłowski dołącza do Szymona Hołowni

Polityk przekazał na Facebooku, że został wiceprzewodniczącym partii Polska2050. „To oczywiście kierownictwo tymczasowe, techniczne, mające za zadanie zorganizować nową strukturę polityczną i przekazać zarząd nowym, wybranym zgodnie ze statutem władzom” – napisał.

Były wojewoda mazowiecki przypomniał, że poparł Hołownię jeszcze w trakcie kampanii przed wyborami prezydenckimi, a współpracę z jego sztabem kontynuował po wyborach. Nie szczędził przy tym gorzkich słów pod adresem byłych kolegów partyjnych. „Ostatnie wybory po raz kolejny boleśnie dowiodły, że zdolność PO, partii którą współtworzyłem, największej siły opozycyjnej i jej koalicjantów do spowodowania zmiany politycznej w Polsce zatrzymującej destrukcję demokratycznych instytucji i państwa, wyczerpała się” – ocenił.

Według Kozłowskiego ruch powstający wokół byłego dziennikarza TVN prowadzi do „głębokiej zmiany jakiej potrzebuje po trzydziestu latach od transformacji polska polityka” . „Stwarza on rzeczywistą szansę nie tylko na odsunięcie od władzy obecnej, coraz bardziej dysfunkcjonalnej i skorumpowanej ekipy zawłaszczającej państwo, wszystkie jego struktury i instytucje, ale otwiera także nadzieję na nową politykę w Polsce, politykę odwołującą się do bliskich mi wartości głoszonych przez Szymona Hołownię” – podkreślił.

facebookCzytaj też:

Wiceminister nauki rezygnuje. Interia opisuje nieoficjalne przyczyny