Narodziny gibbona w płockim zoo. „Maluch przez cały czas wtulony jest w futro matki”

W czwartek 5 listopada zoo w Płocku podzieliło się z internautami wesołą informacją. „Spieszymy z dobrymi wiadomościami, które w obecnych trudnych czasach cieszą szczególnie mocno. Na wyspie w dolnej części zoo urodził się gibbon czapnik. Maluch przez cały czas wtulony jest w futro matki, która będzie go karmić przez najbliższe dwa lata” – czytamy we wpisie opublikowanym na Facebooku.

Gibbon jest drugim potomkiem pary 18-letniego samca, który urodził się we francuskim Parc zoologique et botanique de Mulhouse oraz 13-letniej samicy z duńskiego ogrodu zoologicznego Randers Regnskov. Przedstawiciele zoo we wpisie w mediach społecznościowych zaznaczyli, że zwierzęta z „wielką opiekuńczością zajmują się swoim potomstwem”.

Gibbony w zoo w Płocku. Konkurs dla internautów

We wpisie podzielono się także ciekawostkami na temat gibbonów. Jedną z nich jest fakt, że zwierzęta te cechuje dymorfizm płciowy – samica jest jasna, a samiec czarny. „Płeć dziecka będzie możliwa do określenia dopiero po około roku” – czytamy dalej.

Zoo w Płocku zwróciło się także z prośbą do internautów o pomoc w wymyśleniu imienia dla zwierzęcia, które dopiero co przyszło na świat. Dla zwycięzcy przewidziane zostały „zoologiczne upominki”.

