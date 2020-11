Czarnek zaapelował do Trzaskowskiego. „Histeryczna próba”

Rafał Trzaskowski wystosował list do dyrektorów, nauczycieli i uczniów warszawskich szkół, w którym odniósł się do działań MEN. Prezydent stolicy napisał m.in. o „próbie zastraszania”, co postanowił skomentować Przemysław Czarnek. Minister edukacji i nauki zarzucił włodarzowi Warszawy powielanie kłamstw.