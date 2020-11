Oświadczenie archidiecezji wrocławskiej ws. kard. Gulbinowicza. „Tym ludziom należy się słowo: przepraszam”

W ubiegłym roku stało się głośno o sprawie kard. Henryka Gulbinowicza. Duchowny miał w przeszłości molestować Karola Chuma, który swoją historię opisał w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”. Sprawa trafiła do Watykanu, a decyzję opublikowano w piątek 6 listopada na stronie Nuncjatury Apostolskiej w Polsce.

Komunikat dotyczy nie tylko ostatnich oskarżeń wysnuwanych pod adresem hierarchy, ale również „innych zarzutów dotyczących przeszłości kardynała” . Stolica Apostolska zdecydowała, że kard. Gulbinowicz nie będzie już mógł uczestniczyć m.in. w celebracjach lub spotkaniach publicznych. Zakazano mu również używania insygniów biskupich.

Na stronie archidiecezji wrocławskiej pojawiło się oświadczenie. „Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w sprawie księdza kardynała Henryka Gulbinowicza jest dla nas, jako Kościoła wrocławskiego, o tyle bolesny, że pokazuje, iż w przeszłości pewne osoby zostały poważnie skrzywdzone przez duchownego, który przewodził naszej diecezji. Tym ludziom należy się słowo: »przepraszam« i im ten wyrok się należał. Wyrażamy szacunek wobec nich i deklarujemy gotowość wsparcia i pomocy” – napisał rzecznik archidiecezji.

W dalszej części ksiądz Rafał Kowalski wskazał, że „surowość sankcji, zastosowanych wobec księdza kardynała, wskazuje, że dochodzenie potwierdziło prawdziwość zarzutów stawianych księdzu kardynałowi w przestrzeni publicznej”.