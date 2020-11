Mateusz Morawiecki o wyrazie „zwykłej głupoty”. „Posłuchajmy lekarzy, a nie polityków"

„To którą maseczkę wybierasz? Zobaczcie najnowszy spot promujący noszenie maseczek. Zdrowy rozsądek – to nic nie kosztuje” – czytamy w poście Ministerstwa Zdrowia, które w piątek 6 listopada udostępniło 30-sekundowy spot. Jego bohaterami są młodzi ludzie ignorujący nakaz zasłaniania ust i nosa w przekonaniu, że z racji wieku nic im nie grozi. Finałem jest pobyt w szpitalu i konieczność tlenoterapii, co w zamyśle twórców ma skłonić Polaków do refleksji.

Swoimi spostrzeżeniami podzielił się już Mateusz Morawiecki, który udostępnił filmik na Facebooku. Zdaniem premiera maseczka stanowi „granicę między życiem i śmiercią – zwłaszcza dla naszych seniorów” . „Wbrew pozorom nienoszenie maseczek to nie wyraz buntu i niezależności, ale zwykłej głupoty. Posłuchajmy specjalistów i lekarzy, a nie polityków! Nośmy maseczki – bądźmy odpowiedzialni” – zaapelował szef rządu zauważając, że brak stosowania się do tych reguł może zakończyć się tak, jak w przypadku bohatera spotu.

Koronawirus w piątek 6 listopada

Przypomnijmy, w piątek 6 listopada Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 27 086 nowych zakażeniach koronawirusem, a potwierdzone przypadki dotyczyły osób z województw: śląskiego (3942), mazowieckiego (2951), małopolskiego (2815), dolnośląskiego (2512), wielkopolskiego (2063), kujawsko-pomorskiego (1952), podkarpackiego (1707), łódzkiego (1593), lubelskiego (1542), pomorskiego (1451), świętokrzyskiego (1013), zachodniopomorskiego (903), warmińsko-mazurskiego (826), opolskiego (739), podlaskiego (580) oraz lubuskiego (497).

Poprzedniej doby z powodu COVID-19 zmarło 58 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 387 osób. Zajętych było 19 479 z 29 407 łóżek covidowych, a pacjenci korzystali z 1703 respiratorów, których służby przygotowały już 2238. Kwarantanną były objęte 433 524 osoby, a nadzorem epidemiologicznym 42 562.

