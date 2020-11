Prognoza pogody na niedzielę. Najcieplej na Podkarpaciu

W niedzielę przejaśnienia miejscami pojawią się na zachodzie i w centrum, a rozpogodzenia na południu kraju. Na pozostałym obszarze będzie pochmurno i mglisto.

Lokalnie może wystąpić mżawka. Termometry pokażą od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Warmii, 10 st. C w centrum kraju do 13 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północno-zachodni i zachodni.

Jaka pogoda czeka nas w kolejnych dniach?

Poniedziałek będzie pochmurny i mglisty. Miejscami mogą pojawić się przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. Celsjusza na Podlasiu, przez 9 st. w centrum, do 10 na południu kraju.

Z kolei we wtorek jeszcze chłodniej. Termometry pokażą od 7 stopni na Podlasiu do 9 na południu i południowym zachodzie.

Czytaj też:

Siłownie zamknięte, a ćwiczyć trzeba. Jak robić to zimą, by osiągnąć rezultaty?