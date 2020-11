To on jako wiceminister zdrowia kupował respiratory. Teraz będzie wiceprezydentem miasta

Chociaż Janusz Cieszyński był wiceministrem zdrowia od stycznia 2018 roku, to dopiero w ostatnich miesiącach stał się rozpoznawalny. Regularnie występował na konferencjach prasowych, podczas których razem z Łukaszem Szumowskim przedstawiał najnowsze informacje na temat walki z epidemią koronawirusa.

Cieszyński był odpowiedzialny m.in. za uruchomienie e-skierowań i e-recept oraz za resortowe zakupy. To właśnie wiceminister podpisał umowę na zakup respiratorów od handlarza bronią, który ostatecznie dostarczył zaledwie 200 z 1241 sztuk sprzętu, na które podpisano umowę. Cieszyński odszedł z ministerstwa w sierpniu i wszystko wskazuje na to, że wkrótce zobaczymy go w nowej roli.

Janusz Cieszyński jako wiceprezydent

Portal tvn24.pl zauważył, że Janusz Cieszyński w sobotę wystąpił podczas konferencji prasowej w Chełmie, gdzie był przedstawiony jako pełnomocnik prezydenta miasta. Jakub Banaszek sprawuje tę funkcję od dwóch lat i jest ściśle związany z PiS. Teraz były wiceminister zdrowia ma zostać wiceprezydentem, co potwierdził w rozmowie z tvn24.pl. Nie przekazał jednak, czym konkretnie ma zajmować się w ratuszu.

