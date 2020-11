Bogdan Wenta ma koronawirusa. Zdradził, jak się czuje

Informacja o tym, że Bogdan Wenta jest zakażony koronawirusem, pojawiła się w niedzielę przed południem. Prezydent Kielc za pośrednictwem Facebooka zaapelował do osób mających z nim kontakt w ostatnim czasie o to, by „postępowały zgodnie z wytycznymi służb sanitarnych oraz obserwowały stan swojego zdrowia” .

Samorządowiec przyznał, że czuje się dobrze i przebywa w domu. Izoluje się już od czwartku, kiedy to otrzymał informację o tym, że miał styczność z osobą zakażoną. „Do czasu zakończenia izolacji, jako prezydent miasta pozostaję ze swoimi współpracownikami w stałym kontakcie telefonicznym oraz internetowym. Wszystkie zadania, które spoczywają na samorządzie, będą realizowane na bieżąco” – przekazał.

Przy okazji Wenta podziękował za wyrazy wsparcia oraz zaapelował do czytających jego post o to, by przestrzegali zasad sanitarnych. „Życzę Państwu zdrowia, najmocniej tym osobom, które nie ustrzegły się zakażenia i dziś walczą z COVID-19. Niech ta walka zakończy się Państwa zwycięstwem” – podsumował.

