Radny z Kraśnika pod zdjęciem Dulkiewicz: Co to za dz***a tak się rozkraczyła?

„Prezydent Gdańska pozuje przed zdewastowanym biurem gdańskiego PiS-u. Daje polityczne przyzwolenie na dewastację miasta? Publiczne bazgroły? Wybijanie szyb?” – napisał w piątek na Facebooku Dariusz Matecki. Radny ze Szczecina udostępnił zdjęcia przedstawiające m.in. Aleksandrę Dulkiewicz, która pojawiła się w miejscu, gdzie protestujący po ogłoszeniu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego zostawiali znicze oraz kartony z hasłami.

Wpis Mateckiego doczekał się ponad 450 udostępnień i niemal 700 komentarzy, z których największą uwagę zwrócił ten autorstwa Jarosława Jamroza. „Co to za dz***a tak się rozkraczyła?” – dopytywał wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnika, który należy do PiS. Samorządowiec nawiązał prawdopodobnie do fotografii, na której widać samą Dulkiewicz stojącą tyłem do obiektywu.

Komentarz Jamroza wzbudził duże kontrowersje, a sam zainteresowany w rozmowie z Onetem przeprosił „wszystkie osoby urażone jego słowami” . – Komentarz został już usunięty. Jak już wspomniałem, napisałem go pod wpływem emocji. Nie wiedziałem, że na zdjęciu jest prezydent Gdańska – dodał.

