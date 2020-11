Poseł PiS udostępnił kontrowersyjną grafikę. Opozycja krytykuje

– Wszyscy wiemy, dlaczego Joe Biden pośpiesznie udaje zwycięzcę i dlaczego jego medialni sojusznicy tak bardzo starają się mu pomóc: nie chcą, aby prawda została ujawniona. Prosty fakt jest taki, że wybory jeszcze się nie skończyły – stwierdził Donald Trump na krótko po tym, jak ogłoszono zwycięstwo kandydata Demokratów. – Legalne głosy decydują o tym, kto jest prezydentem, a nie media. Amerykanie mają prawo do uczciwych wyborów: oznacza to liczenie tylko legalnych kart do głosowania. Sztab Bidena chce, aby karty były liczone nawet jeśli są sfałszowane, wyprodukowane, lub „oddane” przez niekwalifikujących się lub zmarłych wyborców – przekonywał.

Sobolewski udostępnia grafikę, opozycja krytykuje

Argument podnoszony przez Trumpa został przerobiony na coś w rodzaju mema. Widać na nim stojącego tyłem Joe Bidena, który macha w kierunku nagrobków. „Dzięki za głosowanie” – brzmi podpis pod grafiką, którą udostępnił m.in. Krzysztof Sobolewski. Szef komitetu wykonawczego PiS wprawdzie po pewnym czasie usunął post na Twitterze, ale politycy opozycji i tak powielili screen jego wpisu, dorzucając od siebie komentarze.

Tomasz Siemoniak nazwał Sobolewskiego „troglodytą”. „Zapewne przedstawiciele USA wezwą ambasadora RP w Waszyngtonie w celu wyjaśnienia, że nie życzą sobie kpin ze swoich poległych żołnierzy w wydaniu ważnych polityków obozu rządzącego w Polsce. Dno” – dodał. „Brak słów. PiS w pigułce” – skomentował Borys Budka. Grafika udostępniona przez Sobolewskiego ma jednak również swoich zwolenników, a powielił ją m.in. Sławomir Cenckiewicz. „Dobre” – napisał historyk.

