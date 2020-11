Jaśkowiak zaapelował do nauczycieli i uczniów. „Nie dajcie się zastraszyć”

Na profilu prezydenta Poznania pojawiło się krótkie nagranie, w którym samorządowiec zaapelował do uczniów i nauczycieli. – Rządy przemijają, a to co zrobicie dzisiaj, będzie z wami przez następne dziesięciolecia – powiedział Jacek Jaśkowiak zachęcając adresatów filmiku do tego, by „nie dali się zastraszyć”.

– Drodzy nauczyciele, drodzy uczniowie – nie dajcie się zastraszyć. Nie bójcie się tych demonstracji, nie bójcie się krytyki, nie bójcie się radykalizmu. Rządy przemijają, a to co zrobicie dzisiaj, będzie z wami przez następne dziesięciolecia. Będzie w waszych sumieniach i waszych sercach – powiedział Jacek Jaśkowiak na nagraniu udostępnionym za pośrednictwem Facebooka. Prezydent Poznania w opisie do filmiku określił swoje wystąpienie mianem „słowa na niedzielę". Zwracając się do pracowników oświaty i młodzieży ocenił z kolei, że za 20 lat uczniowie będą uczyli się z podręczników o trwających właśnie demonstracjach po wyroku wydanym przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie aborcji eugenicznej. – O tym będziemy mówić przez następne dziesięciolecia – dodał. Apel do uczniów i nauczycieli z Poznania Oprócz Jaśkowiaka swój apel wystosował także przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz. Zwrócił się przy tym do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka oraz wielkopolskiego kuratora oświaty Roberta Gawła. – Panowie powinni pamiętać, że okres nauki to nie tylko nabywanie wiedzy, ale również kształtowanie postaw obywatelskich. Tego z całą pewnością nie osiągnie się poprzez represje – zaznaczył.

