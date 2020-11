Morawiecki: Szczepionka na koronawirusa może być w Polsce za trzy, cztery miesiące

W poniedziałek 9 listopada miała miejsce konferencja Mateusza Morawieckiego w KPRM w Warszawie. Konferencja dotyczyła informacji o opracowaniu szczepionki na koronawirusa, którą dzisiaj podała firma Pfizer. – Wszystkie media obiegła wiadomość, która niesie nadzieję. Firma BioNTech/Pfizer ogłosiła, że ich szczepionka ma 90% skuteczności. Nie możemy jeszcze tej szczepionki dystrybuować, ale jesteśmy bliżej niż wyobrażaliśmy sobie to dwa tygodnie temu – powiedział szef rzadu na konferencji prasowej.

Premier potwierdził, że szczepionki trafią też do Polski równoczesnie z innymi krajami UE.

– Chcę potwierdzić, że poprzez umowy, do których przystąpiliśmy latem tego roku, mamy równe prawo z innymi krajami UE do korzystania z tych szczepionek na zasadzie proporcjonalnej do wielkości populacji – przyznał Morawiecki. – Chcemy tak szybko dostać te szczepionki jak inne kraje Unii Europejskiej. I dostaniemy je, ponieważ tak jest skonstruowana umowa – dodał.

Morawiecki zapowiedział, że szczepionka może być dostepna w Polsce w ciągu trzech, czterech miesięcy, w pierwszej kolejności dla seniorów i służb medycznych i mundurowych.

Morawiecki: Przepraszamy za błędy

– Chcemy mieć ponad 20 milionów szczepionek. Tak jest skonstruowana umowa. Finansowanie jest zapewnione m.in. w ramach instrumentów UE –mówił Mateusz Morawiecki. – Przepraszamy za błędy – dodał premier. – Nie chcemy toczyć wojny z nikim innym, niż koronawirusem – powiedział szef rządu.

Morawiecki zapowiedział, że już kilka dni temu zarządził przygotowanie na przyszły rok całej infrastruktury do szczepienia.

Premier podkreślił, że szczepionka będzie dobrowolna. – Chociaż szczepionki jeszcze nie ma, już pracujemy nad planem jej rozprowadzania. Będzie ona dostępna dla chętnych, ale chcemy, aby było to w dużym wymiarze – zapowiedział Morawiecki. – Naszym celem jest powrót do normalności - dzięki szczepionce, ale i dyscyplinie. Ten cel osiągniemy wspólnie – dodał.

