„Je*** Antifę” na lokalu Vege Pizza. Niezwykły odzew po nagłośnieniu sprawy

O sprawie poinformowano w piątek 6 listopada na profilu Vege Pizza na Facebooku. Właściciele opublikowali zdjęcie fasady budynku w Poznaniu, w którym znajduje się ich lokal. Sprayem napisano tam m.in. „Je*** Antifę”, „LPH”, „CRU”. Właściciele opatrzyli zdjęcie, na którym pozują na tle fasady, opisem:

Oto my: mityczna groźna antifa, czyli rodzinka 2+2 próbująca w czasie pandemii utrzymać się na powierzchni razem z pracownikami, by nie zatonąć w gospodarczym chaosie. Żeby było jasne: tak mamy antyfaszystowskie poglądy, choć do żadnych grup nie należymy. Wierzymy w równość i różnorodność.

facebook

Vege Pizza i zrzutka na pomoc

Jeszcze tego samego dnia, gdy właściciele nagłośnili sprawę, do pomocy rzucili się poznaniacy – około godz. 17.30 pizzeria przestała realizować zamówienia. „Niecodziennie otrzymujemy takie pocztówki i niecodziennie w obecnym czasie mamy taką ilość zamówień. Dziękujemy za wsparcie” – napisano.

W sobotę ruszyła za to wirtualna zrzutka na „monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, środki obrony osobistej dla pracowników” lokalu Vege Pizza, by nie dochodziło do podobnych zdarzeń. Podobnie jak w piątek, także w sobotę, lokal szybko wyprzedał pizzę, a właściciele pisali „zadziwiacie nas”. W niedzielę z kolei zrzutka się szybko zakończyła, ponieważ zebrano wystarczającą kwotę na zabezpieczenie lokalu.

Poniedziałek przyniósł kolejne, dobre informacje. Do pomocy z wyczyszczeniem „malowideł” przyszły firmy i udało się zmyć je z okien, teraz pozostała elewacja