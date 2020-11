Joe Biden prezydentem elektem. Georgette Mosbacher pozostanie ambasadorem w Polsce?

Amerykańskie media ogłosiły w sobotę, że Joe Biden został 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Swoją analizę media oparły na wynikach z Pensylwanii, które zagwarantowały Bidenowi przekroczenie magicznej liczby 270 głosów elektorskich. Dokładnie tyle trzeba, by zostać prezydentem USA. Jego zastępczynią będzie Kamala Harris – pierwsza w historii USA kobieta na stanowisku wiceprezydenta.

Po zwycięstwie Demokraty pojawiły się pytania, czy Gergette Mosbacher, ambasador USA w Polsce nominowana przez Donalda Trumpa, pozostanie na stanowisku. – Zamierzam złożyć list ze swoją rezygnacją do 20 stycznia (data zaprzysiężenia nowego prezydenta Joego Bidena – red.). To będzie mój ostatni dzień w Warszawie. Jest to pewna dyplomatyczna tradycja. Jako ambasador jestem polityczną nominantką Donalda Trumpa, a nie zawodowym dyplomatą – tłumaczyła w rozmowie z Wirtualną Polską.

Mosbacher: Przebywanie w Polsce jest dla mnie przywilejem

Ambasador przyznała również, że darzy Polskę ogromnym uczuciem. – Każda minuta spędzona przeze mnie w Polsce jest dla mnie radością, a Polaków uważam za ludzi niezwykle szczodrych. Przebywanie w Polsce jest dla mnie przywilejem i zaszczytem. Na razie nie zamierzam skupiać się na przyszłości, ponieważ mam wiele obowiązków jako ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce – dodała.

Jednocześnie Mosbacher podkreśliła, ile w ostatnich miesiącach udało jej się dokonać w relacjach polsko-amerykańskich. – Pracowałam bardzo ciężko, a jeśli coś wiem o polityce USA, to to, że wybory nigdy nie dotyczą jednego zagadnienia. Moja postawa z pewnością nie znajduje się wśród pięciu najważniejszych powodów, dla których Amerykanie nie głosowali na Donalda Trumpa – stwierdziła.

