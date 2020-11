„Misiek” z gangu Wisła Sharks oskarżony o 95 przestępstw. To on „wsypał” pozostałych

Prokurator Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie przedstawił akt oskarżenia, którym objęci zostali Paweł M. i Grzegorz Z., dwaj liderzy Wisła Sharks. Co najmniej 90 z nich obaj oskarżeni mieli dopuścić się razem. Gangiem mieli kierować od końca 2006 roku aż do maja 2018 roku.

Zarzuty przeciwko „Miśkowi” z Wisła Sharks

Wśród zarzutów przedstawionych "Miśkowi" znalazły się m.in. „kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą Wisła Sharks, kierowanie wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości marihuany, amfetaminy i kokainy, kierowanie przemytem marihuany i kokainy z Holandii i Czech do Polski, dokonanie rozboju z użyciem maczet i pałek, kierowanie pobiciem z użyciem niebezpiecznych przedmiotów w postaci maczet i noży, kierowanie założeniem laboratorium mefedronu oraz popełnienie przestępstw skarbowych polegających na nabywaniu, przechowywaniu i przewożeniu papierosów i krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy”.

Proces gangu Wisła Sharks

Powyższa lista oraz fakt, że na ławie oskarżonych zasiądzie również Grzegorz Z. każą nam spodziewać się wyjątkowego procesu. Prokuratura Krajowa do tej pory skierowała pięć aktów oskarżenia przeciw 12 osobom z gangu Wisła Sharks.W głównym wątku śledztwa podejrzanych jest ponad 60 osób. Niektóre z nich poszukiwane są policyjnymi listami gończymi.

