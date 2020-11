Poseł PiS spotka się z protestującymi pod jednym warunkiem. „Panie powinny najpierw posprzątać”

Kacper Płażyński opublikował na Twitterze odpowiedź, jaką skierował do aktywistek, które poprosiły go o spotkanie na temat pandemii i praw kobiet w Polsce.

„Zanim jednak zasiądziemy do rozmowy, proszę o doprowadzenie do poprzedniego stanu, zdewastowanego w trakcie organizowanych przez Panie demonstracji budynku, w którym mieści się moje biuro poselskie. Będzie to dowód, że uznają Panie podstawowe zasady współżycia społecznego i chcą Panie rzeczywiście dyskutować, a nie”j***ć PiS„ i wskazywać, kto ma”Wy********ć„” – napisał Płażyński.

„Po uprzątnięciu śmieci sprzed budynku i naprawieniu szkód (zniszczone drzwi, wulgarne bazgroły na elewacji), proszę skontaktować się mailowo z moim biurem w celu ustalenia terminu spotkania” – dodał.

Demonstracje po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Przypomnijmy, że 22 października Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja embriopatologiczna jest niezgodna z Konstytucją. Decyzja ta wywołała gwałtowne protesty społeczne. W ich trakcie aktywiści pojawili się m.in. przed biurami poselskimi polityków.

Podobnie jak w przypadku biura Kacpra Płażyńskiego w Gdańsku, aktywiści m.in. pozostawiali przed biurami różne emblematy strajku, a na elewacjach wypisywali hasła dominujące podczas protestów.

