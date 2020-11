Lech Wałęsa: Jestem bankrutem. Rozdawałem, a nie gromadziłem

„A pan liczy jeszcze, że poleci do USA i wróci do aktywnej pracy i międzynarodowych wykładów?” – pytał swojego gościa Jacek Nizinkiewicz z „Rzeczpospolitej”.

„Bardzo za tym tęsknię. Jestem bankrutem. Liczyłem, że tak jak było, będzie zawsze, więc rozdawałem, a nie gromadziłem. Dzisiaj już nie mam co rozdawać. Potrzebne mi to, ale chyba nie dożyje czasów, kiedy znowu będę mógł wsiąść do samolotu i polecieć na drugi koniec świata spotykać się z ludźmi” – odpowiedział były prezydent.

Lech Wałęsa: Jestem staroświecki, więc kobietę umiejscawiam w innym miejscu

Nie było to jednak jedyne zaskakujące wyznanie, jakie poczynił Lech Wałęsa. Pytany o Kamalę Harris, która zostanie pierwszą wiceprezydentką USA, Wałęsa oznajmił: Jestem staroświecki, więc kobietę umiejscawiam w innym miejscu. „Ale ja już nie jestem reformowalny” – dodał.

Jednocześnie, były prezydent stwierdził, że popiera Strajk Kobiet. „Tak, dlatego, że dużo mogą, tylko, że muszą się zabrać do roboty, ponieważ tak się nie zwycięża. Mogą sobie pokrzyczeć i pochodzić, ale to żadne zwycięstwo” – skomentował.

Przypomnijmy, że aktywistki ze Strajku Kobiet to jedne z organizatorek protestów, jakie w ostatnich tygodniach przetaczają się przez Polskę. Demonstracje są efektem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że aborcja embriopatologiczna jest niezgodna z Konstytucją.

