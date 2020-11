Plan uroczystości na 11 listopada. W tym roku Marsz Niepodległości będzie „Zmotoryzowany”

Pandemia koronawirusa doprowadziła do tego, że w Polsce niezbyt hucznie obchodziliśmy 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej, podobnie będzie w przypadku 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak mówił minister zdrowia Adam Niedzielski, 11 listopada wyrazem patriotyzmu będzie pozostanie w domu.

11 listopada Święto Niepodległości. Uroczystości państwowe

11 listopada tego roku zabraknie przemarszu wojsk w Święto Niepodległości, wiele z różnych uroczystości przeniesie się do internetu. Z kolei plan uroczystości państwowych przedstawia się następująco:

Godz. 10:00 – uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny w Świątyni Opatrzności Bożej (udział weźmie m.in. prezydent Andrzej Duda).

Godz. 12:00 – rozpoczną się uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza z udziałem przedstawicieli władz państwowych m.in. premiera, prezydenta oraz marszałków Sejmu i Senatu.

Godz. 11:30–12:15 przedstawiciele prezydium Sejmu będzie składać kwiaty pod pomnikami Marszałka Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego, Stefana Roweckiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Planowane jest też wystąpienie telewizyjne prezydenta Andrzeja Dudy – nie padła jednak godzina.

Jak wskazuje Kancelaria Prezydenta przed uroczystościami 11 listopada:

Mając na uwadze bezpieczeństwo współobywateli, w tym roku zaplanowane wydarzenia mające na celu uczczenie Święta Niepodległości, odbywać się będą przy udziale minimalnej (zgodnej z ograniczeniami wynikającymi z wprowadzonych obostrzeń sanitarnych) liczby osób.

11 listopada 2020. Alternatywny Marsz Niepodległości o godz. 14

W związku z sytuacją epidemiczną organizatorzy corocznego Marszu Niepodległości (po przegranej batalii z prezydentem stolicy) zmienili formułę. Zamiast przemarszu z ronda im. Romana Dmowskiego, organizatorzy zapraszają do tego, by chętni zjechali samochodami i motocyklami w to miejsce. Start o godz. 14.

Organizatorzy zachęcają do „przystrajania swoich środków transportu symbolami i barwami narodowymi”. Trasa przejazdu:

Rondo Dmowskiego

Rondo Waszyngtona

Rondo 40-latka

Rondo Dmowskiego

