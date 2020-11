Orędzie prezydenta w Święto Niepodległości. „Przestrzeganie zaleceń to wyraz patriotyzmu”

Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada obchodzone jest przez władze państwowe skromniej w tym roku, kluczowe były uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie, gdzie zjawili się m.in. prezydent, premier i marszałkowie Sejmu i Senatu. Po złożeniu kwiatów i krótkich uroczystościach (odśpiewano m.in. „My, Pierwsza Brygada”), zgodnie z zapowiedziami, o godz. 12.30 wyemitowano orędzie prezydenta Andrzeja Dudy do narodu.

Święto Niepodległości 11 listopada. Orędzie prezydenta Andrzeja Dudy

facebook

Prezydent Andrzej Duda w orędziu w Święto Niepodległości mówił o tym, że 102 lata temu spełniło się marzenie, za które wielu rodaków zapłaciło najwyższą cenę – cenę życia. – Pamiętajmy o nich w tym wyjątkowym dniu – zaapelował prezydent.

– Dziś, 11 listopada, jak co roku obchodzimy święto, ale jest to dla nas wszystkich wyjątkowo trudny czas. Nie odbywają się uroczystości tak nierozerwalnie związane z obchodzeniem Święta Niepodległości – mówił Andrzej Duda.

Orędzie prezydenta. Andrzej Duda o patriotyzmie w trakcie pandemii

Prezydent w orędziu nawiązał do pandemii koronawirusa, z którą mierzą się wszyscy.

– Cały świat zmaga się z pandemią koronawirusa, która całkowicie zmieniła nasze codzienne życie. Od tygodni zmagamy się z jej drugą falą. Dowiadujemy się o tysiącach nowych zakażeń i zachorowań, a także o ofiarach śmiertelnych. Sytuacja jest bardzo poważna – mówił.

Andrzej Duda wyliczał, że zdaje sobie sprawę, jak wielkie jest to wyzwanie dla wszystkich, przez władze, służbę zdrowia, po obywateli, którzy martwią się o swoją przyszłość. – W tym dniu chcę szczególnie podziękować wszystkim, którzy dzielnie znoszą ten trudny czas, przestrzegają zaleceń, nie narażają siebie i innych. Dzisiaj to wyraz patriotyzmu. To świadectwo co znaczy prawdziwie odpowiedzialna, obywatelska postawa. Dziękuję za to z całego serca! – mówił w orędziu prezydent.

Andrzej Duda podziękował też wszystkim, którzy walczą z koronawirusem na pierwszej linii frontu.

Andrzej Duda w orędziu: Państwo polskie to przede wszystkim my

W końcowej części orędzia prezydent powrócił do Święta Niepodległości:

– Chciałbym, abyśmy w dniu Święta Niepodległości – tak innym niż dotychczasowe – szczególnie pamiętali, że państwo polskie to nie tylko instytucje, ale przede wszystkim to my – obywatele Rzeczypospolitej! Różnimy się między sobą, często bardzo mocno, ale wspólnie tworzymy nasz wspaniały kraj – Polskę.

Andrzej Duda powiedział przy tym, że tylko wspólnie możemy poradzić sobie z wyzwaniami, które stoją przed Polakami. Orędzie zakończył słowami: – Niech żyje wolna, niepodległa, suwerenna Polska, mocna naszą wspólnotą!

Czytaj też:

Władze świętują 11 listopada. Skromne uroczystości w trakcie pandemii