Doradca prezydenta: JP II można zarzucić naiwność. W kurii było kłębowisko żmij

Dokument Marcina Gutowskiego o nieznanym obliczu kardynała Stanisława Dziwisza wywołał spore kontrowersje. W rozmowie z TVN24 materiał skomentował Andrzej Zybertowicz. – Mamy do czynienia z jakąś potrójną zdradą. Wygląda na to, że kardynał Dziwisz zdradził Jana Pawła II, naruszył jego zaufanie. Zostały też zdradzone osoby pokrzywdzone i ich rodziny, zostało zawiedzione zaufanie do tego, że instytucje kościelne działają zgodnie z biblijną zasadą: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Największa zdrada, jaka może tu występować, to groźba utraty wiary przez ludzi, którzy czują się opuszczeni przez swoich pasterzy – powiedział doradca prezydenta.

Według Zybertowicza na gruncie obecnej wiedzy można Janowi Pawłowi II zarzucić naiwność. – To, że uwierzył ludziom, którzy zawiedli jego zaufanie. Bez wątpienia musiało w kurii usadowić się kłębowisko żmij, musiał być silny dotyk zła, cała maszyna instytucjonalna. Gdy zastanawiam się nad charakterem ponfytikatu Jana Pawła II, nad tym, że on leciał na odległe kontynenty, spotykał się z milionami ludzi, to czy to nie była podświadoma ucieczka od chorej atmosfery kurii? – zastanawiał się współpracownik Andrzeja Dudy.

„Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza” – o czym jest?

Przypomnijmy, że w poniedziałek 9 listopada stacja TVN24 wyemitowała reportaż „Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza”. Dziennikarz Marcin Gutowski przedstawia w nim świadków, dokumenty oraz relacje osób, które wskazują, że kardynał Stanisław Dziwisz wiedział o wielu skandalach pedofilskich, jednak tuszował zgłaszane mu sprawy. W reportażu pojawiają się nie tylko wątki polskie, ale i dwa największe skandale pedofilskie w innych częściach świata.

Nazwisko kardynała Stanisława Dziwisza pojawia się w tle głośnych skandali pedofilskich, między innymi sprawy Marciala Maciela Degollado, założyciela Legionów Chrystusa oraz byłego kardynała Theodore'a McCarricka. W reportażu wskazano także na niejasne powiązania finansowe byłego papieskiego sekretarza.

Czytaj też:

Sekielski komentuje film o kardynale Dziwiszu. Wspomniał o roli Jana Pawła II