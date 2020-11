Postrzelenie reportera na Marszu Niepodległości. Lichocka i Duda domagają się wyjaśnień od szefa MSWiA

Jak donosi „Tygodnik Solidarność”, w czasie fotografowania, jak chuligani atakowali policjantów na rondzie de Gaulle’a, ranny został Tomasz Gutry. 74-letni fotoreporter poinformował, że został postrzelony gumową kulą. Strzał miał paść z odległości kilku metrów. Mężczyzna trafił do szpitala, ponieważ kula utkwiła w ranie. Konieczna będzie operacja. W mediach społecznościowych opublikowano zdjęcia, na których widać zakrwawioną twarz fotoreportera.

Co na to policja?

Nadkomisarz Sylwester Marczak, rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji podczas briefingu prasowego został spytany o zajście, w którym postrzelono Tomasza Gutrego. Stwierdził, że nie ma na razie żadnych informacji na ten temat. W związku z zamieszkami w Warszawie specjalne oświadczenie wystosował szef MSWiA.

Szef MSWiA wspomniał m.in. o tym, że w stronę policjantów rzucano kamieniami i racami, podpalone zostało mieszkanie, a na błoniach Stadionu Narodowego blokowano dojazd do karetek. Minister wyjaśnił, że z uwagi na agresywne zachowanie niektórych uczestników manifestacji, konieczne było użycie środków przymusu bezpośredniego przez policjantów. Polityk dodał, że celem policji zawsze jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa a odpowiedzią na agresję i przemoc musi być zdecydowana i stanowcza reakcja.

Lichocka: Nie wolno strzelać do fotoreporterów

W oświadczeniu nie pojawił się komentarz do sprawy Tomasza Gutrego. Wyjaśnień w tej sprawie domaga się posłanka PiS Joanna Lichocka. „Szanowny Panie Ministrze, Mariuszu, wszystko jasne, tak trzeba. Ale nie wolno strzelać do fotoreporterów. Proszę o wyjaśnienie okoliczności postrzelenia Tomasza Gutrego. To co się stało jest niedopuszczalne” – stwierdziła na Twitterze.

Piotr Duda: Albo jesteśmy wszyscy równi wobec prawa, albo nie

Oburzenia zdarzeniem nie kryje także Piotr Duda. – To jest coś nieprawdopodobnego. Oburzającego, szczególnie wobec przypadków pobłażliwości policji podczas zamieszek wywołanych przez bojówkarzy podczas Strajku Kobiet. Nie może, nie ma prawa być tak, ze jesteśmy ludźmi różnych kategorii i jedne protesty są traktowane przez policję z przymrużeniem oka, a inne traktowane z całą bezwzględnością. Albo jesteśmy wszyscy równi wobec prawa, albo nie – skomentował szef „Solidarności”.

– Tomasz Gutry, to człowiek historia, jak można strzelać w głowę starszemu panu, według jego relacji z odległości kilku metrów, z ogromnym, widocznym aparatem fotograficznym na szyi? Wyglądał aż tak groźnie? – zastanawiał się związkowiec. Piotr Duda dodał, że domaga się wyjaśnień od Komendanta Głównego Policji i szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

