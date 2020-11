Czarnek chce zmiany kanonu lektur. „Więcej treści patriotycznych i katolickich”

W rozmowie z Polskim Radiem minister edukacji narodowej stwierdził, że w kanonie lektur szkolnych powinno się znaleźć więcej treści patriotycznych, katolickich i niepodległościowych. – W polskich szkołach te treści już są. Trzeba zwiększyć wysiłki, żeby było ich więcej poprzez zmianę np. kanonu lektur, ale poprzez również spojrzenie gruntowne na podręczniki. Zwłaszcza podręczniki do historii najnowszej, które dopiero będą tworzone pewnie, bo to jest czwarta klasa w szczególności, a które będą pokazywały również losy naszej niepodległości w ostatnim stuleciu – powiedział.

Czarnek: Żyjemy w wolnym kraju dzięki ciężkiej pracy poprzednich pokoleń

Zdaniem Przemysława Czarnka najważniejsze jest to, aby rozumieć skąd jesteśmy i dlaczego jesteśmy w tym miejscu właśnie, tutaj w wolnym kraju, demokratycznym. – Że zawdzięczamy to naprawdę ciężkiej pracy, poprzednim pokoleniom i obecnym jeszcze pokoleniom, starszym, którym stawiamy pomniki. Dzisiaj rozbierane przez niektórych, którzy kompletnie nie rozumieją czym jest polskość, na czym polega polskość i co zawdzięczamy tym ludziom, którzy oddawali swoje życie, zdrowie i ciężko pracę wykonywali, żebyśmy żyli w Rzeczypospolitej wolnej, takiej jaka ona dzisiaj jest – tłumaczył minister edukacji narodowej.

