Podpalenie podczas Marszu Niepodległości. Policja publikuje wizerunki i szuka sprawców

Jak dowiedzieliśmy się w czwartek 12 listopada, policjanci ze śródmiejskiego wydziału dochodzeniowo-śledczego prowadzą postępowanie w sprawie zniszczenia mienia poprzez wywołanie pożaru na skutek wrzuconej do lokalu racy. Podkreślają, że chodzi o czyn z art. 288 kodeksu karnego. Do zdarzenia doszło 11 listopada 2020 roku, około godziny 15:00 na ulicy 3-go Maja podczas przemarszu osób, które poruszały się od strony ronda de Gaulle'a w kierunku mostu Poniatowskiego. Był to oczywiście Marsz Niepodległości, organizowany przez Roberta Bąkiewicza i środowiska narodowe. Podczas tego wydarzenia doszło do ostrych starć z policją, aktów wandalizmu i wspomnianego podpalenia. Celem osób rzucających race najprawdopodobniej było inne mieszkanie, na balkonie którego wisiała flaga Strajku Kobiet.

Poszukiwani po Marszu Niepodległości. Policja publikuje wizerunki

W toku przeprowadzonych czynności policjanci zabezpieczyli nagrania z kamer miejskiego monitoringu, które zarejestrowały wizerunki osób mających związek z tym przestępstwem. Funkcjonariusze proszą o kontakt osoby, które rozpoznają mężczyzn widocznych na zamieszczonych powyżej kadrach. Informacje w tej sprawie można przekazać dzwoniąc na numer +48 47 723-70-20, + 48 47 723-79-40, +48 47 723-91-50 albo w formie elektronicznej pisząc na adres: komendant.krp1@policja.gov.pl

Czytaj też:

Dziennikarze pobici przez policję przy Stadionie Narodowym. „Miałam kamizelkę PRESS”