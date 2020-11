Organizatorzy Marszu Niepodległości zażądali dymisji Komendanta Głównego Policji. Zostali spisani za brak maseczek

W czwartek 12 listopada przed budynkiem Komendy Stołecznej Policji Robert Bąkiewicz wraz z pozostałymi organizatorami Marszu Niepodległości zażądał dymisji Komendanta Głównego Policji, Jarosława Szymczyka. Narodowcy zarzucali mundurowym złamanie wszystkich wcześniejszych uzgodnień. Oskarżał mundurowych o niedopuszczenie do udziału w Marszu Niepodległości samochodów, którym zatarasowano drogę do Ronda Dmowskiego i zablokowanie pojazdu technicznego z nagłośnieniem. Policjantom zarzucił agresję, strzelanie do uczestników marszu gumowymi pociskami, a w szczególności ataki na dziennikarzy.

Wiceprezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Tomasz Kalinowski zapewniał z kolei, że organizatorzy wydarzenia dołożą wszelkich starań, by odnaleźć człowieka, który rzucał racami w balkon jednej z kamienic przy trasie przemarszu. "Służby powinny go zatrzymać, jako organizatorzy mamy swoje nagrania, które przekażemy odpowiednim organom, aby ułatwić jego zatrzymanie" – mówił. Z materiałów policji wynika jednak, że racami rzucało więcej osób.

Konferencja Bąkiewicza. Narodowcy zostaną ukarani za brak maseczek?

Podczas konferencji narodowców doszło do interwencji policji. Funkcjonariusze wylegitymowali przemawiających do kamer narodowców i zwrócili uwagę na brak odpowiedniej zasłony dla ust i nosa. Zapowiedzieli, że stosowny wniosek o ukaranie trafi do sanepidu. – To jest naprawdę coś zupełnie wyjątkowego – podsumował tę sytuację Robert Bąkiewicz. Na nagraniu widać, że po pojawieniu się policji narodowcy zakryli twarze maskami.

