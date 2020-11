Lech Wałęsa o swojej sytuacji finansowej: Jestem bankrutem. Rozdawałem, a nie gromadziłem

Szczere wyznanie Lecha Wałęsy padło niespodziewanie, przy okazji jego komentarza na temat działań Zjednoczonej Prawicy w związku z pandemią koronawirusa. – Rząd jest bezradny i bez pomysłu. Przespali czas, w którym powinni się przygotować na jesienne uderzenie wirusa. Wystarczyło posłuchać lekarzy. Teraz jest taka sytuacja, że kto przeżyje, to żyć będzie. Ale wielu straci życie – oceniał były prezydent.

Wałęsa: Chyba nie dożyję powrotu tych czasów

Lech Wałęsa przyznał, że bardzo brakuje mu międzynarodowych wykładów, które zwykle wiązały się z odpowiednim wynagrodzeniem. – Bardzo za tym tęsknię. Jestem bankrutem! Liczyłem, że tak, jak było, będzie zawsze, więc rozdawałem, a nie gromadziłem. Dzisiaj już nie ma co rozdawać. Potrzebne mi to, ale chyba nie dożyję tych czasów, że znowu będę mógł wsiąść w samolot i polecieć na drugi koniec świata, by spotykać się z ludźmi – przyznał.

