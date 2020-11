Przypomnijmy, że w środę 11 listopada odbył się Marsz Niepodległości. Jego przebieg był jednak wyjątkowo gwałtowny. Podczas marszu doszło do brutalnych starć z policją, w ruch poszła również kostka brukowa, którą uczestnicy zgromadzenia rzucali w policjantów. Na trasie marszu podpalono także mieszkanie.

W odniesieniu do środowych wydarzeń politycy Lewicy – Monika Pawłowska i Krzysztof Gawkowski zwołali konferencję prasową, na której poinformowali o działaniach, jakie ich partia zamierza podjąć.

Lewica zawiadamia prokuraturę w sprawie Roberta Bąkiewicza

– Wicepremier Jarosław Kaczyński, to osoba odpowiedzialna w rządzie za bezpieczeństwo, która osobiście podjudzała i napuszczała tego typu organizacje na pokojowo demonstrujących ludzi. To on odpowiada za te wszystkie wydarzenia: za napaści, za podpalenia, na zniszczenia. Mam nadzieję, że premier Mateusz Morawiecki wezwie swojego partyjnego zwierzchnika i pogrozi mu palcem – powiedziała podczas konferencji posłanka Monika Pawłowska.

– Składamy zawiadomienie do prokuratury na organizatora Marszu Niepodległości Roberta Bąkiewicza – dodała.

– Lewica już wiele lat temu złożyła wnioski, aby organizacje faszyzujące nie miały prawa w Polsce funkcjonować. – Lewica ponowi te wnioski i będziemy się domagali delegalizacji Marsz Niepodległości. Nie ma miejsca na organizacje, które wypuszczają swoje bojówki na ulice Warszawy, aby niszczyć to miasto. Albo będziemy mocno i stanowczo reagowali, albo już za kilka lat będziemy na co dzień się ich bali – wtórował poseł Krzysztof Gawkowski.

