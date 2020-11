Zmarła major Lidia Markiewicz-Ziental ps. „Lidka”, żołnierz batalionu AK „Zośka”

Wojska Obrony Terytorialnej przypominają, że Lidia Markiewicz-Ziental była sanitariuszką i najmłodszym żołnierzem batalionu Armii Krajowej „Zośka”. W chwili śmierci miała 91 lat.

Gdy wybuchła wojna, Lidia Markiewicz-Ziental miała zaledwie 10 lat. Mimo tego, dołączyła do ruchu konspiracyjnego i rozpoczęła szkolenie na sanitariuszkę. Jak opowiadała w rozmowie z Muzeum Powstania Warszawskiego, cała jej rodzina była zaangażowana w konspirację, choć żaden z jej członków nie wiedział o udziale pozostałych.

Swój udział w powstaniu warszawskim „Lidka” rozpoczęła od „oszustwa”. Podała się za o trzy lata starszą, niż w rzeczywistości była – przypomina WOT. Trafiła wówczas do sławnego batalionu „Zośka”.

„Brała udział we wszystkich akcjach kompanii, m.in. w ciężkich walkach na Woli, w natarciu na obóz koncentracyjny Gęsiówka, skąd wyzwolono ok. 350 Żydów z różnych krajów Europy. Lidka jako jedna z nielicznych przeszła cały szlak bojowy zgrupowania >Radosław<. Dwukrotnie ranna we wrześniu 1944 r. na Górnym Czerniakowie, dwukrotnie odznaczona Krzyżem Walecznych” – czytamy.

