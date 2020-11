Nie żyje ks. Eugeniusz Makulski. Był bohaterem dokumentu „Tylko nie mów nikomu”

TVP Poznań podaje, że ksiądz Eugeniusz Makulski zmarł w nocy ze środy na czwartek. Przypomnijmy, zmarły 92-latek był był inicjatorem powstania Bazyliki Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej, a później jej honorowym kustoszem. Doczekał się nawet swojego pomnika przed bazyliką, a jego twórca przedstawił duchownego w pozycji klęczącej i trzymającego miniaturę świątyni oraz kierującego ją w stronę stojącego Jana Pawła II. Monument został zasłonięty po emisji dokumentu „Tylko nie mów nikomu”.

twitter

Ks. Eugeniusz Makulski molestował chłopca?

We wspomnianym filmie braci Sekielskich jeden z bohaterów wyjawił, że jako dziecko był wielokrotnie wykorzystywany seksualnie przez ks. Makulskiego. – Zostałem zaproszony na wieczór, nie był to jeden wieczór, ile ich było, nie odtworzę tego w mojej pamięci. Stał przy biurku i mówił o tym, że ma zdolności bioenergoterapeuty, rozkładał ręce i przyciskał do siebie rozebrany. Potem kładł do łóżka. Jeśli coś jest koszmarem, to właśnie to. Jeśli jest piekło, to takie właśnie – relacjonował mężczyzna.

Krótko po ujawnieniu zarzutów Zgromadzenie Księży Marianów, do którego należał duchowny, wydało oświadczenie. „Głębokim bólem napełnia nas cierpienie ofiar przestępstw pedofilii popełnionych przez ludzi Kościoła. Nic nie jest w stanie wynagrodzić im tej krzywdy. W odniesieniu do oskarżeń formułowanych wobec ks. Eugeniusza Makulskiego MIC – zgłoszone przypadki zostały przekazane do Stolicy Apostolskiej w trybie określonym obowiązującym prawem kościelnym. Ks. Makulski podporządkował się postanowieniom Stolicy Apostolskiej, zaś decyzją przełożonych zakonnych został odsunięty od pełnienia jakiejkolwiek działalności duszpasterskiej” – podano.

Czytaj też:

Wysyłał nagie zdjęcia 14-latce. Zapadł wyrok ws. byłego proboszcza