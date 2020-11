Czy może być coś gorszego niż piątek trzynastego w 2020 roku? Oto najlepsze MEMY

Motyw pechowego piątku trzynastego jest często obecny w kulturze i popkulturze. W roku 2020, którego zdecydowana większość z nas nie może zaliczyć do udanych, przesąd ten jeszcze bardziej przybiera na sile. My jednak wierzymy, że nie spotka was dzisiaj nic złego. Skąd w ogóle wziął się przesąd o szczególnym pechu akurat w piątek 13-stego?

Pech w piątek 13-stego - dlaczego?

Rozpowszechnienie tego przesądu zawdzięczamy Thomasowi W. Lawsonowi, przesądnemu amerykańskiemu biznesmenowi. W 1907 roku napisał on powieść, zatytułowana „Piątek Trzynastego”, w której główny bohater, makler giełdowy w tytułowym dniu wykorzystuje ludzką przesądność do spowodowania krachu na giełdzie.

Istnieje pogląd, że feralność daty wiąże się z tym, że w ten dzień, a dokładnie 13 października 1307 roku aresztowano templariuszy, którzy zostali kłamliwie oskarżeni przez Francji Filipa IV m.in. o herezję, sodomię i bałwochwalstwo. Ostatni wielki mistrz zakonu Jacques de Molay miał przeklnąć Filipa IV i papieża Klemensa V. Rok później obaj nie żyli. Ponadto, 13 jest uznawana za pechową liczbę m.in. dlatego, że to liczba 12 w starożytnych kulturach była liczbą szczęśliwą, pełną, idealną. Z kolei według tradycji chrześcijańskiej Jezus został ukrzyżowany własnie tego dnia, i dlatego jest on dniem smutnym i nieszczęśliwym. W historii Jezusa pojawia się również motyw 13. gościa - Judasza - który przynosi nieszczęście.

To niejedyny motyw w kulturze, który mówi o nieszczęściu przyniesionym właśnie przez 13. gościa. Według jednej z opowieści z mitologii nordyckiej, bóg ognia i oszustwa Loki pojawił się jako nieproszony 13. gość na jednej z uczt bogów.

Piątek 13-stego - przesądy

Zgodnie z przesądem, tego dnia nie powinno rozpoczynać się nowych spraw, interesów, kupować mieszkania, czy samochodu. W samolotach linii amerykańskich nie ma rzędu o numerze 13, a w hotelach czy szpitalach nie ma sal czy pokojów z "trzynastką". Niektórzy do tego stopnia obawiają się piątku 13-stego, że fobia ta zyskała swoją własną nazwę - paraskewidekatriafobia, przez połączenie greckich słów paraskevi (piątek), dekatreis (trzynasty) i fobia (strach).

Czytaj też:

Donald Trump przegrał wybory, ale wygrał internet. Te MEMY to najlepszy komentarz