„Charlie Hebdo” publikuje karykaturę papieża Jana Pawła II

W środę 11 listopada odbył się Marsz Niepodległości. Nie należał on jednak do spokojnych. Podczas marszu doszło do gwałtownych starć z policją. Demonstranci rzucali race, a w kierunku funkcjonariuszy poleciała wyrywana z chodników kostka brukowa. Na trasie marszu podpalono także mieszkanie, nad którym wisiała tęczowa flaga i emblematy Strajku Kobiet.

„Charlie Hebdo” o Marszu Niepodległości

Marsz Niepodległości nie uszedł uwadze zagranicznych mediów. W satyrycznym tygodniku z Francji pojawił się obszerny reportaż na temat polskich obchodów narodowego święta.

Autorka reportażu opisuje, że widziała „ręce wyciągane w nazistowskim pozdrowieniu”, a na trasie marszu nie brakowało alkoholu. Redakcja zamieściła również film z podpalanego przez narodowców mieszkania.

Twórczyni reportażu rozmawiała z uczestnikami marszu i odnotowuje, że skrajna prawica ma się w Polsce bardzo dobrze. Przytacza przy tym nawoływania jednego z uczestników, który, jak pisze autorka, krzyczał: Musimy iść za Chrystusem. Jeśli tego nie zrobimy, zgnijemy jak Zachód.

Dziennikarka spotyka także parę, która na marszu manifestuje chęć wprowadzenia całkowitego zakazu aborcji, a także obronę Kościoła przed „wulgarnymi feministkami”.

W reportażu znalazł się również Grzegorz Braun – poseł Konfederacji. Jak odnotowała autorka, przekonywał on, że „wszystkie fundamenty naszej cywilizacji są zagrożone”.

Karykatura papieża Jana Pawła II

Artykuł został także zilustrowany karykaturą papieża Jana Pawła II. Karykatura została zatytułowana: kraj, w którym Mahomet nazywa się Jan Paweł II.

Na ilustracji widać także kilka postaci z krzyżami na szyi, które klęczą przed podobizną papieża. Nad postaciami zamieszczono napis „Polska”.

„Charlie Hebdo” słynie z kontrowersyjnych karykatur, które regularnie publikuje na łamach swojego tygodnika. Tematy, jakie najczęściej porusza to polityka, sprawy społeczne, religia i kultura.

