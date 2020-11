Sprzeciw księży wobec nadużyć polityków i grzechów Kościoła. Reportaż TVN24

„Jesteśmy na progu nowego czasu! Piszemy ten list jako księża na co dzień pracujący wśród zwykłych ludzi, starszych i dzieci, studentów, naukowców, twórców, lekarzy, chorych… Nie tworzymy żadnej formalnej struktury. Chcemy wyrazić nasze stanowisko w kilku sprawach, które budzą gniew i bunt Was, protestujących. My też mówimy NIE wobec nadużyć polityków i grzechów Kościoła – naszych grzechów” – tak rozpoczął się list 27 duchownych, który stał się punktem wyjścia dla reportażu emitowanego w programie „Czarno na białym”.

Nie wszyscy chcieli rozmawiać

Przed kamerami wypowiedziało się kilku duchownych, chociaż nie wszyscy ujawnili swoją tożsamość. – Gdybym się zgodził na to, żeby powiedzieć skąd jestem, gdzie pracuję, kim jestem, to wiem, że moi koledzy księża by mnie zjedli, że jakoś zdradzam Kościół – przyznał jeden z nich.

Z Arturem Warcholińskim zgodził się porozmawiać za to ks. Krzysztof Niedałtowski, który jest rektorem kościoła św. Jana w Gdańsku. – To nie ma być ani rebelia, ani schizma ani cokolwiek, co ma być gwałtownym oskarżeniem. To ma być natomiast szukanie ewangelicznego sposobu działania Kościoła w naszym zmieniającym się bardzo dynamicznie społeczeństwie – podkreślił duchowny.

Przed kamerą zasiadł także ks. Arkadiusz Lechowski – wikariusz w parafii św. Anny w Łodzi. – Ten apel jest dokładnie pokazaniem nauczania Kościoła, nauczania papieża Franciszka – podkreślił. Jezuita ojciec Jacek Siepsiak zaznaczył z kolei, że list duchownych był skierowany do osób protestujących na ulicach po wydaniu orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. – Do tych też, którzy wchodzą do kościołów, nieraz je smarują, a nieraz niestety omijają je z daleka – dodał, mając na myśli osoby, które przestały praktykować wiarę.

Apel księży w „Czarno na białym”. Gdzie można obejrzeć reportaż?

Reportaż „My też mówimy »nie« wobec nadużyć polityków i grzechów Kościoła – naszych grzechów” zostanie wyemitowany o godz. 20:30 na antenie TVN24. Subskrybenci TVN24 GO mogą go z kolei oglądać w sieci, a cały materiał trwa niecałe 14 minut.

