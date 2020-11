MSWiA opublikowało zapis monitoringu z Marszu Niepodległości. „Przedstawiamy rzeczywisty obraz sytuacji”

Jak tłumaczy MSWiA, w mediach społecznościowych i na portalach internetowych publikowane są krótkie filmy z wydarzeń towarzyszących tegorocznemu Marszowi Niepodległości. Według resortu są one „wyrwane z kontekstu i ograniczone do wybranego fragmentu” , a tym samym „stają się podstawą do kreowania fałszywego obrazu zdarzeń z okolic ronda de Gaulle'a” .

Ministerstwo podaje, że w oparciu o takie nagrania, formułowane są oskarżenia pod adresem policji o zabezpieczanie trasy marszu. „Nawet pojawiają się teorie o policyjnych prowokacjach w dniu 11 listopada br”. – czytamy. „Kierując się ważnym interesem publicznym, przedstawiamy rzeczywisty obraz sytuacji, utrwalony na monitoringu miejskim i dokumentujący zdarzenia u zbiegu Al. Jerozolimskich i Nowego Światu” – tłumaczy udostępnienie zapisu monitoringu resort.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podało także, w jakich minutach w zapisie znajdują się kolejne sekwencje środowych wydarzeń.

02:11 – czoło marszu; straż marszu zajmuje obydwie jezdnie spowalniając przejazd pojazdów; ustawione bariery przy Empiku; na dachu budynku zaznaczona ekipa kamerzystów TVP Info, a nie jak chce jeden z portali – „Antifa"

03:22 – czoło marszu na rondzie de Gaulle'a przy palmie; na górze zdjęcia widoczne rozlokowanie Policji w dużej odległości od uczestników marszu, analogicznie jak w latach ubiegłych

06:11 – demonstranci forsują bariery z zamiarem przedostania się przez bramę przy Empiku

08:54 – pierwszy szturm na bramę przy Empiku i znajdujący się w głębi oddział Policji

12:32 – trwa kolejny atak chuliganów na Policję; fotograf Tygodnika Solidarność stoi pomiędzy atakującymi chuliganami a policjantami

12:52 – rzucający racą w policjanta chuligan, przebiega tuż obok fotografa; moment przypadkowego postrzelenia fotografa

