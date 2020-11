Płonie nielegalne składowisko w Raciniewie. Straż ostrzega przed toksycznym dymem

Trwa akcja gaszenia nielegalnego składowiska opon w Raciniewie w województwie kujawsko-pomorskim. Ogień pojawił się tam wieczorem w piątek 13 listopada. Na miejsce przyjechał sprzęt wojskowy, który pomoże rozgarnąć pogorzelisko. Nie ma informacji, by ktoś ucierpiał. Straż pożarna radzi mieszkańcom, by pozostali w domach, bo płonące wysypisko wydziela gęsty i toksyczny dym do atmosfery. Specjalistyczny sprzęt wciąż monitoruje zanieczyszczenie powietrza w okolicy.

Teren jest gęsto zabudowany, obok znajdują się inne zakłady – między innymi dwie stolarnie, stacja benzynowa i zakład produkcji maseczek. Składowisko ma około 1,5 ha.

Raciniewio. Pożar składowiska opon. Strażacy prowadzą akcję gaśniczą

– Strażacy z wielkim poświęceniem walczą o zachowanie miejsc pracy i o zakłady. Od ofiarności strażaków zależy, czy będzie groziło jeszcze większe niebezpieczeństwo – mówił wójt gminy Unisław Jakub Danilewicz.

Pożar jest gaszony wodą i pianą. Na miejsce dowożona jest woda, gdyż naturalne zbiorniki zostały wyczerpane. Strażacy zbudowali magistrale wodne z węży o długości 1,5 kilometra. Sprowadzone zostały cysterny do wody z Bydgoszczy i Włocławka oraz cysterny ze środkiem pianotwórczym z Szubina i województwa pomorskiego, a także kontener z Torunia z dodatkowym sprzętem ochrony układu oddechowego.

Według strażaków akcja gaśnicza może potrwać kilkanaście godzin.